Financial Times: Незримая война за подводные кабели и трубопроводы 1 16.01.2025, 16:22

Угроза саботажа — это не только европейская проблема

Демократическим странам необходимо принять срочные меры для противодействия угрозам подводных саботажей, пишет редакция британского издания Financial Times (перевод — сайт Charter97.org)

— Морские глубины стали ареной незримой гибридной войны. В ноябре китайское грузовое судно заподозрили в повреждении двух оптоволоконных кабелей в Балтийском море, которые соединяют Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Через месяц финская береговая охрана задержала танкер с топливом из России, который повредил подводный энергетический кабель между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационные линии. В начале этого месяца Тайвань попросил Южную Корею помочь ему в расследовании дела китайского судна, подозреваемого в повреждении интернет-кабеля у северного побережья.

Демократическим государствам необходимо как можно скорее осознать угрозу саботажа критически важной подводной инфраструктуры, которая обеспечивает поставки энергии и обмен данными, в том числе данные ежедневных финансовых операций на триллионы долларов, пишет редакция британского издания:

— В ответ на обвинения Китай заявил, что инцидент, произошедший в октябре 2023 года, когда судно под флагом Гонконга перерезало трубопровод с природным газом между Финляндией и Эстонией, случился из-за «аварии, вызванной штормом». Однако власти Финляндии утверждают, что вероятность того, что этот инцидент и два недавних акта саботажа в Балтийском море были случайностями или следствием ошибок навигации, близка к нулю. Они установили, что танкер Eagle S, который был причастен к инциденту в декабре, протащил якорь почти на 100 км по Финскому заливу.

Хотя Финляндия официально не возложила вину на Россию, многие считают, что за этими инцидентами стоит Москва, возможно, используя суда, принадлежащие Китаю и другим странам, убеждены авторы:

— Эти инциденты вызвали беспокойство по поводу «теневого флота» России, который состоит из старых, неисправных танкеров с сомнительной страховкой. Их используют для обхода западных санкций и доставки российской нефти азиатским клиентам. Существуют опасения, что такие суда могут быть задействованы и для более опасных операций.

Уязвимость подводной инфраструктуры была впервые выявлена в 2022 году, когда взрывы привели к разрушению двух газопроводов «Северный поток», соединяющих Россию с Германией. Немецкие власти в прошлом году обвинили Украину, хотя расследование продолжается. Опыт Тайваня показывает, что угрозы саботажа — это не только европейская проблема, пишет Financial Times:

— Уязвимость таких структур актуальна по всему миру. Кабели обеспечивают около 98 процентов интернет-трафика, включая 10 триллионов долларов США в ежедневных транзакциях на платформах, таких как Swift, которые регулируют мировые финансовые рынки. Энергетические сети всё теснее переплетаются.

Западные военные начинают предпринимать ответные действия, говорится в материале:

— На встрече в Хельсинки во вторник НАТО инициировало миссию под названием Baltic Sentry, направленную на защиту подводной инфраструктуры в регионе, с участием фрегатов, морских патрульных самолетов и военно-морских беспилотных аппаратов. Для выявления подозрительного поведения необходимо больше спутникового слежения за судами, поскольку суда «теневого флота» часто выключают транспондеры, которые сигнализируют об их местоположении.

По мнению авторов, США и союзникам также необходимо принять участие в противодействии «теневому флоту» России:

— Военно-морские силы и береговая охрана опасаются задерживать суда, которые, согласно международному праву, имеют право на «мирный проход» через воды других государств, поскольку это может привести к ответным мерам, дипломатическим скандалам и даже спровоцировать насилие. Судно утрачивает это право, если оно нарушает законы, однако без досмотра это трудно установить. Задержание судна Eagle S властями Финляндии и расследование по подозрению в саботаже демонстрируют готовность к более решительным действиям против подозрительных судов.

Частные операторы подводных сетей также играют определенную роль в обеспечении безопасности. Они прокладывают резервные сети для увеличения скорости передачи. Ускорение времени отклика требует миллиарды долларов инвестиций на прокладку резервных кабелей и расширение флота ремонтных судов. Однако в условиях нарастающей мировой напряженности это может обойтись значительно дешевле, чем справляться с последствиями любой спланированной атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com