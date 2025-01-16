Под Минском есть улица Манхэттен

Расположена улица Манхэттен в деревне Новодворщина, Горанский сельсовет, обратил внимание телеграм-канал «Минск и минчанин».
«Случайно узнал историю ее появления от подписчика. Человек, первым построивший дом на ней, получил от сельсовета право выбрать любой топоним, и он выбрал…», — сообщает автор телеграм-канала Charter97.org).
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