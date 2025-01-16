Под Минском есть улица Манхэттен 16.01.2025, 16:29

У нее удивительная история.

Расположена улица Манхэттен в деревне Новодворщина, Горанский сельсовет, обратил внимание телеграм-канал «Минск и минчанин».

«Случайно узнал историю ее появления от подписчика. Человек, первым построивший дом на ней, получил от сельсовета право выбрать любой топоним, и он выбрал…», — сообщает автор телеграм-канала Charter97.org).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com