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Honda возродит культовую молодежную модель в новом формате 

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  • 16.01.2025, 16:37
  • 2,686
Honda возродит культовую молодежную модель в новом формате 

Авто получит мультимедийную систему с искусственным интеллектом.

Acura RSX вернется на рынок. Молодежную модель возродят в формате электрокроссовера и начнут продавать с начала 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Показали и первое фото Acura RSX. Это компактный купе-кроссовер со стремительным силуэтом. У него аркообразная крыша, высокая оконная линия и заостренная задняя часть. Фонари соединены диодной полосой.

Заявлено, что кроссовер Acura RSX построят на полностью новой платформе, которую также будут использовать электромобили Honda 0. Кроме того, у них позаимствуют мультимедийную систему Asimo с искусственным интеллектом.

Характеристики Acura RSX 2026 не раскрываются, однако известно, что Honda 0 предложат в версиях мощностью 241 и 482 л. с. с батареями емкостью 80 и 100 кВт∙ч.

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