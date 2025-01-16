Bloomberg: США «выкашивают» российский теневой флот 16.01.2025, 16:36

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Ставки на доставку нефти в Китай резко выросли.

Новые санкции США против российского нефтяного сектора «выкосили» теневой флот, который перевозил российскую нефть с Дальнего Востока в Китай.

Как говорится в материале Bloomberg, в результате стоимость фрахта судов на этом маршруте моментально выросла более чем втрое.

Ставки на доставку нефти сорта ESPO в Китай из порта Козьмино в Приморском крае подскочили до $5−5,5 млн за танкер. Между тем, до объявления Министерства финансов США, они составляли $1,5 млн. Как говорится в материале, трейдеры, знакомые с ситуацией на этом маршруте ожидают продолжения роста ставок.

США расширили санкции в отношении танкеров, нацелившись на две российские компании, которые обрабатывают более четверти морского экспорта производителя ОПЕК+, а также на страховщиков и трейдеров. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году флот судов, включенных в черный список, перевез около 22% сырой нефти, отправленной по морю.

Санкции оказали немедленное воздействие: суда, перевозящие грузы ВСТО и другой российской марки — Сокол, простаивают у побережья Китая, согласно данным отслеживания судов. ВСТО был фаворитом китайских нефтепереработчиков из-за его короткого расстояния доставки.

Большинство танкеров, курсирующих по маршруту между Козьмино и Китаем, — это Aframax, которые могут перевозить 750 000 баррелей.

Еще до последних санкций США порты в провинции Шаньдун с опаской относились к приему санкционированных танкеров после предупреждения от крупного оператора терминала. Шаньдун является домом для большинства независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая.

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