Это и СССР не снилось!1
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- 16.01.2025, 17:01
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Как Путин превратил Балтийское море в «озеро НАТО».
Посол России в Дании Владимир Барбин возмущается, считает, что НАТО хочет превратить Балтийское море в свое внутреннее море.
Так Барбин расценивает итоги саммита НАТО по Балтийскому морю. В итоговом заявлении сказано, что страны «вместе определят дальнейшие меры для предотвращения преднамеренного повреждения критически важной подводной инфраструктуры или безответственного поведения и эффективного реагирования в соответствии с международным морским правом, включая принцип свободы судоходства».
Речь, разумеется, идет о факте – недавнем повреждении подводного кабеля в Балтийском море.
Что же касается «внутреннего моря», то здесь Барбин может сказать спасибо своим руководителям Путину и Лаврову, да и себя поздравить в качестве «винтика» правящей безумной «системы». Всем вам удалось невероятное – то, что и СССР не снилось. Втянули своей спецоперацией Финляндию и Швецию в НАТО, превратив тем самым Балтику в море НАТО.
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