В Болгарии утвердили состав нового правительства
- 16.01.2025, 17:06
У страны не было стабильного правительства последние несколько лет.
Народное собрание Болгарии (парламент) утвердило состав нового правительства во главе с премьером Росеном Желязковым, который является представителем коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» - «Союз демократических сил». Об этом сообщает БНР в четверг, 16 января.
За правительство во главе с Желязковым проголосовали 125 депутатов, против высказались - 114. Сразу после голосования новое правительство приняло присягу. В его состав вошли три вице-премьера и 19 министров.
Состав правительства был согласован после переговоров, завершившихся соглашением между ГЕРБ - СДПН, Болгарской социалистической партией и популистами из партии «Есть такой народ».
Как известно, в последние несколько лет в Болгарии продолжался политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство. За последние четыре года состоялось семь досрочных выборов, и все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.