Белорусы жалуются, что обменники не принимают старые доллары

Белорусы жалуются, что обменники не принимают старые доллары4
- 16.01.2025, 17:12
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В ассоциации банков рассказали, так ли это.
Недавно в соцсетях обсуждали «старые» доллары, с которыми могут возникать проблемы в обменниках: якобы некоторые банки могут перестать принимать купюры старого образца или начнут брать за это комиссию. Так ли это, госагентству «Минск-Новости» рассказал председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов.
Проворов отметил, что речь идет о фейке:
— В банках нет ограничений по приему долларов старого образца. Доллары США, начиная с 1928 года выпуска, являются законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве, и поэтому подлежат приему в кассах белорусских банков.
По его словам, сейчас все банки работают по правилам, предусмотренным заключенным ими «Соглашением об использовании единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте» (за исключением российских рублей), в рамках которого требования к приему долларов единые.
Банки принимают и выдают наличную иностранную валюту, если банкноты не повреждены и не ветхие, то есть соответствуют перечню признаков платежности.
— При совершении банковских операций, например, покупке валюты можно попросить работника банка выдать банкноту долларов США именно нового образца, но при ее наличии в кассе, — добавил Проворов.
Таким образом, купюры старого образца обладают тем же статусом, что и нового: никаких ограничений на их покупку и продажу нет, комиссия не взимается.
Журналист госагентства выборочно обратился в обменные пункты разных банков. Во всех случаях обменники согласились принять доллары старого образца без проблем. Курс при этом был обычным. На вопрос, могут ли выдать купюры нового образца, ответили положительно в каждом из обменников.
Банкноты долларов, евро и российских рублей с повреждениями принимаются в крупных банках с комиссией 5% от суммы в белорусских рублях, но не менее 25 рублей, согласно списку признаков платежности валюты.