Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии

Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии2
- 16.01.2025, 17:21
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Также в новом пакете помощи будет система ПВО.
Великобритания в ближайшее время предоставит Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны.
Об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 16 января, передает корреспондент «Европейской правды».
Как заявил Стармер в Киеве, в этом году Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь.
«Мы идем дальше, чтобы поддержать линию фронта, предоставляя 2,2 млрд фунтов стерлингов, которые будут возвращены не Украиной, а за счет процентов от замороженных российских активов», – сказал премьер.
Он анонсировал, что Британия предоставит Украине 150 стволов артиллерии, изготовленных компанией Sheffield Forgemasters.
«Впервые за более чем 20 лет эти стволы будут изготовлены в Великобритании. И они начнут поступать в Украину уже через несколько недель», – заявил глава британского правительства.
Стармер также анонсировал поставки новой мобильной системы противовоздушной обороны, которая разрабатывалась совместно с Данией.
«Мы будем работать с союзниками, чтобы усилить эту работу.
Позвольте мне сказать очень четко, когда речь идет о тренировке украинских защитников. Ничто не снимается с повестки дня», – подчеркнул он.