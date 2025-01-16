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Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии

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  • 16.01.2025, 17:21
  • 1,678
Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии

Также в новом пакете помощи будет система ПВО.

Великобритания в ближайшее время предоставит Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны.

Об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 16 января, передает корреспондент «Европейской правды».

Как заявил Стармер в Киеве, в этом году Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь.

«Мы идем дальше, чтобы поддержать линию фронта, предоставляя 2,2 млрд фунтов стерлингов, которые будут возвращены не Украиной, а за счет процентов от замороженных российских активов», – сказал премьер.

Он анонсировал, что Британия предоставит Украине 150 стволов артиллерии, изготовленных компанией Sheffield Forgemasters.

«Впервые за более чем 20 лет эти стволы будут изготовлены в Великобритании. И они начнут поступать в Украину уже через несколько недель», – заявил глава британского правительства.

Стармер также анонсировал поставки новой мобильной системы противовоздушной обороны, которая разрабатывалась совместно с Данией.

«Мы будем работать с союзниками, чтобы усилить эту работу.

Позвольте мне сказать очень четко, когда речь идет о тренировке украинских защитников. Ничто не снимается с повестки дня», – подчеркнул он.

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