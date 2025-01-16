Власти решили поиздеваться над белорусскими школьниками

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- 16.01.2025, 17:25
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Соревнования по биатлону без снега и лыж растянули на два дня.
В январе в некоторых районах Беларуси соревнования по биатлону «Снежный снайпер» проходят без снега и лыж. Например, такая ситуация в Сморгони в Гродненской области. 16 января юные биатлонисты просто бегают без лыж и стреляют. Причем соревнования растянули на два дня, сообщает «Еврорадио».
В Житковичах на Гомельщине снег был, но, как пишет районная газета, «погода заменила лыжные гонки на беговую дистанцию». Дети бегали два круга по 400 метров с одним огневым рубежом на пять мишеней. За промах на стрельбе получали еще 50 метров штрафа.
«Снежный снайпер» — республиканские соревнования. Их проводит «президентский» спортивный клуб.