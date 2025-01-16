Эксперт: Путин будет просить у Ким Чен Ына новое «пушечное мясо» 16.01.2025, 17:34

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Ким Чен Ын

Северокорейские военные могут появиться и на других участках фронта.

Недооценивать военных из КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области, нельзя. Они демонстрируют выдержку на поле боя, хорошую физическую подготовку. Они учатся, пытаются набираться боевого опыта. Нет сомнений, что Путин будет просить у Ким Чен Ына отправить на фронт новых солдат. Не исключено, что они появятся и на других участках фронта. Таким мнением поделился спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 16 января.

«Недооценивать этого противника мы не можем. Северокорейцы демонстрируют выдержку на поле боя, хорошую физическую подготовку. Они учатся, пытаются набираться боевого опыта. Но в любом случае даже идеологическая прошивка не поможет, я уверен, северокорейцам, скажем так, внести свою большую лепту в российские действия, в том числе на Курском фронте. Вполне вероятно, что они могут появиться и на других локациях фронта. И то, что Путин будет просить новое «пушечное мясо», у меня нет никаких сомнений», — сказал Братчук.

Но после взятия в плен северокорейских солдат, считает он, у Украины есть весомые доказательства участия КНДР в войне. И это — еще один аргумент для союзников усилить помощь Киеву.

«Надо, наверное, даже сказать спасибо Ким Чен Ыну. Я, конечно, с иронией говорю, лучше бы их не было. Но, в любом случае, то, что они появились, то, что они взяты в плен, является доказательством участия Северной Кореи в российско-украинской войне. Думаю, что многих наших союзников, в частности, Южную Корею и другие страны это подтолкнет к более активным действиям. К предоставлению Украине достаточного количества технологического вооружения, которое изменит ситуацию на поле боя в пользу нашей страны. По крайней мере, это поможет нам со временем перехватить инициативу на фронте. Мир в очередной раз убедился и в том, что наша разведка работает очень хорошо. А она сообщила все данные о появлении северокорейцев задолго до того, как они появились на поле боя», — резюмировал гость эфира.

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