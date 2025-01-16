В минском ТЦ «Силуэт» произошел пожар

В минском ТЦ «Силуэт» произошел пожар3
- 16.01.2025, 17:40
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Возле Комаровки переполох.
По информации читателей onliner.by, в торговом центре «Силуэт» обнаружено задымление. «Много пожарных, людей вывели на улицу», — сообщают минчане. ЧП подтвердили и в МЧС: «Спасатели выехали по сообщению о задымлении в ТЦ „Силуэт“ по ул. В. Хоружей, 1А, в Минске».
Еще одним видео поделилась читательница Лидия. Как видно, со временем дыма на улице стало больше: если раньше он был локализован между зданиями №1 и 3 по ул. В. Хоружей, то сейчас выбрался на дорогу. «Видео сделано 30 минут назад (примерно в половине пятого. — Прим.). Сигнализация орет, дышать прямо рядом сложно, я отошла. По запаху похоже, что горит проводка», — предполагает девушка.
«По запаху как будто пиротехника», — делится своими наблюдениями Иван.
«Я был около парковки, не обращал внимания на то, что происходит сзади. Почувствовал запах как будто горящей проводки, обернулся — было очень много дыма, а через пару минут было абсолютно ничего не видно», — описывает, как разворачивались события, Артем.
По словам Александра, который также оказался возле ТЦ во время пожара, дым шел со стороны многоуровневой парковки. Такой была обстановка возле паркинга примерно в половине пятого вечера.
По состоянию на 17 часов дым возле ТЦ рассеялся. «Но внутрь все равно никого не пускают», — пояснил Александр.
Как уточнили в МЧС, спасатели уже ликвидировали загорание в ТЦ «Силуэт». По предварительной информации, горело имущество и оборудование на площади 20 кв. м в помещении венткамеры паркинга. Эвакуированы были более 600 человек. Пострадавших нет.
Причина происшествия устанавливается.