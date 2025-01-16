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Генерал-майор СБУ рассказал, что может развалить Россию

  • 16.01.2025, 17:51
  • 2,772
Генерал-майор СБУ рассказал, что может развалить Россию
Виктор Ягун

Первые признаки можно увидеть уже сегодня.

Россию могут развалить внутренние противоречия по этнической проблематике. Они наблюдаются уже сегодня.

Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, пишет «Главред».

Он напомнил, что в свое время именно начало погромов, в частности, еврейских, предшествовало расколу Российской империи.

«И сейчас, когда 10-15 пацанов ходят по российскому городу с имперским флагом и пытаются найти цыган или татар, они не задумываются, что уже вполне в их городе могут выйти сто татар и искать именно этих десять «русских пацанов», - отметил Ягун.

По его словам, этнические и экономические проблемы в комплексе могут создать для России очень серьезные неприятности.

«Мы это видели на примере Афганской войны и проблем в экономике СССР. Но никто ничего не будет делать, все просто наблюдают. Правда, для нас это больно: пока мы наблюдаем, наши люди гибнут», - сказал Ягун.

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