Генерал-майор СБУ рассказал, что может развалить Россию
- 16.01.2025, 17:51
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Первые признаки можно увидеть уже сегодня.
Россию могут развалить внутренние противоречия по этнической проблематике. Они наблюдаются уже сегодня.
Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, пишет «Главред».
Он напомнил, что в свое время именно начало погромов, в частности, еврейских, предшествовало расколу Российской империи.
«И сейчас, когда 10-15 пацанов ходят по российскому городу с имперским флагом и пытаются найти цыган или татар, они не задумываются, что уже вполне в их городе могут выйти сто татар и искать именно этих десять «русских пацанов», - отметил Ягун.
По его словам, этнические и экономические проблемы в комплексе могут создать для России очень серьезные неприятности.
«Мы это видели на примере Афганской войны и проблем в экономике СССР. Но никто ничего не будет делать, все просто наблюдают. Правда, для нас это больно: пока мы наблюдаем, наши люди гибнут», - сказал Ягун.