Ученые выяснили, как птицы используют «змеиную кожу» 16.01.2025, 18:02

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Открытие помогло понять эволюционные механизмы защиты.

Исследователи из Корнеллского университета доказали, что птицы, обитающие в дуплах, используют сброшенную змеиную кожу для защиты своих гнезд от хищников. Это открытие стало важным шагом в понимании эволюционных механизмов защиты у птиц. Работа опубликована в журнале The American Naturalist (AN)

Некоторые виды птиц, такие как хохлатая мухоловка, обустраивают свои гнезда змеиной кожей, чтобы отпугнуть мелких хищников. Ученые предполагают, что этот материал вызывает страх у потенциальных врагов, так как змеи представляют для них угрозу.

«Змеи едят мелких млекопитающих и птиц, поэтому хищники могут избегать гнезд со змеиной кожей, считая, что рядом находится змея,» — объясил доктор Ваня Роуэр, ведущий автор исследования.

Команда ученых собрала данные из базы Birds of the World, проанализировала старинные карточки наблюдений за гнездами из фондов Западного фонда орнитологии, а также провела эксперименты на территории природного заповедника Monkey Run в Итаке. Для эксперимента исследователи установили более 60 дуплянок (искусственных гнезд, выдолбленных в стволе дерева). Часть гнезд была дополнена змеиной кожей, собранной у местных заводчиков.

Анализ показал, что дуплянки с змеиной кожей значительно реже подвергались нападениям хищников.

«Если в дуплянке была змеиная кожа, вероятность выживания яиц за 14 дней была значительно выше,» — отметил Роуэр.

Использование змеиной кожи является не только уникальной эволюционной стратегией, но и подтверждением того, как природа формирует сложные механизмы взаимодействия между видами.

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