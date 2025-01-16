Зеленский назвал четыре страны, которые выступают против членства Украины в НАТО
- 16.01.2025, 18:31
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Они открыто выразили свою позицию.
Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия выступали против вступления Украины в Североатлантический Альянс.
Как передает корреспондент unian.net, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер также отметил, что эта информация уже не является тайной:
«США, Венгрия, Словакия и Германия - они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, что здесь нет секретов, что это четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО».
Напомним, что во время саммита Альянса в 2023 году страны-члены НАТО сняли для Украины требование о плане действий по членству, но не стали давать приглашение.