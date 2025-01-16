Зеленский назвал четыре страны, которые выступают против членства Украины в НАТО 16.01.2025, 18:31

3,580

Они открыто выразили свою позицию.

Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия выступали против вступления Украины в Североатлантический Альянс.

Как передает корреспондент unian.net, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер также отметил, что эта информация уже не является тайной:

«США, Венгрия, Словакия и Германия - они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, что здесь нет секретов, что это четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО».

Напомним, что во время саммита Альянса в 2023 году страны-члены НАТО сняли для Украины требование о плане действий по членству, но не стали давать приглашение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com