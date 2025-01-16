Почему Лукашенко и Вольфовичу стоит поискать бревно в собственных глазах Артем Синицын

16.01.2025, 18:42

По следам последних страшилок и реальных предостережений.

Лукашенко и Александр Вольфович буквально дуэтом обрушились на Запад с очередной порцией обвинений. Правитель назвал заявления польских властей «обычной болтовней и пляской под американцев».

А госсекретарь Совбеза рассказал о «подготовке боевиков», в которой якобы участвуют Польша, Украина и западные спецслужбы. Говорит, планируют захватить парочку приграничных районов.

Символично, что в этот же день в прессе появился доклад американского Института изучения войны, посвященный вызовам для Запада, связанным с вероятным поглощением Беларуси Россией. Целиком, а не приграничные районы, как фантазирует Вольфович.

Если кратко, то эксперты ISW полагают, что Кремль находится на завершающей стадии стратегических усилий, которые предпринимаются уже несколько десятилетий, по фактической аннексии Беларуси.

Что, по их оценкам, увеличит военные и экономические возможности России для достижения ее реваншистских геополитических целей против США и НАТО.

По мнению авторов докладной записки, хотя фактическая аннексия Беларуси еще не завершена, она находится на продвинутом уровне и уже достигла стадий, представляющих угрозу безопасности США, НАТО и Украины, а также угрозу существованию Беларуси как суверенного государства.

И здесь возникает ряд риторических вопросов. Например, кто же в этом виноват? Не человек ли, который с первых лет нахождения у власти ставит свои подписи под «интеграционными» документами-капканами?

Нет ли во всем этом деятельного участия Вольфовича, формально отвечающего за госбезопасность, а на самом деле являющегося непосредственной опасностью для государства? Вот и сегодня он угрожал нашим соседям российским ядерным оружием, словно не понимая, куда и что прилетит в ответ.

Так что чья бы корова мычала о плясках под чужую дудку и мифических угрозах.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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