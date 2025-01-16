МИД Польши ответил Лукашенко 2 16.01.2025, 18:59

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Диктатор врет о политзаключенном Почобуте.

16 января во время посещения Минского технопарка Александр Лукашенко заявил, что Польша отказалась «даже вести разговоры» об освобождении журналиста газеты «Gazeta Wyborcza», одного из лидеров польской диаспоры Анджея Почобута.

— Что касается Почобута, даже говорить нечего. Я вам искренне говорю как человек, который информирован: они отказались от Почобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Почобуту, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что, по его информации, сам Почобут не хочет покидать Беларусь и переезжать в Польшу.

Пресс-секретарь польского МИДа заявил, что Польша никогда не отказывалась от переговоров с белорусской властью об освобождении Анджея Почобута.

— Если диктатор Беларуси Лукашенко говорит, что не знает, что делать с Почобутом, то я скажу ему, что нужно сделать. Прежде всего он должен освободить его из тюрьмы, — сказал Павел Вронский в комментарии «Зеркалу». — Анджей Почобут — гордый гражданин Беларуси, который также гордится своим польским происхождением. Но он должен быть свободным человеком в свободной стране и жить там, где он хочет.

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