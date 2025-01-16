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Bloomberg: Команда Трампа разрабатывает масштабную стратегию санкций против РФ

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  • 16.01.2025, 19:04
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Bloomberg: Команда Трампа разрабатывает масштабную стратегию санкций против РФ
Дональд Трамп

США планируют ужесточить санкции против российских нефтяников.

Команда Дональда Трампа начала разработку стратегии санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эта стратегия должна будет способствовать достижению соглашения между Россией и Украиной «в ближайшие месяцы», а с другой стороны — оказывать давление на Иран и Венесуэлу.

У стратегии Трампа может быть два основных подхода, которые сейчас рассматривают. Если новая администрация будет считать, что война в Украине близка к завершению, то в адрес российских производителей нефти могут последовать какие-либо «жесты доброй воли». Это будет возможно, если в США будут считать, что это поможет заключить мирное соглашение. Второй подход заключается в усилении санкционного давления, для того чтобы с их помощью попробовать воздействовать на принятие решений.

К какому из этих вариантов склоняется сам Трамп — непонятно. Разработка этого плана пока только началась и находится на ранней стадии. В конечном счете все будет «зависеть от самого избранного президента», сообщили источники. В обсуждении стратегии участвуют некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, некоторые бывшие чиновники из его первой администрации и несколько консервативных аналитических центров.

В случае смягчения санкционной политики речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении ценового потолка на российскую нефть.

В случае ужесточения — речь может идти о более жестком применении вторичных санкций за торговлю нефтью против европейских грузоотправителей, азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии, говорят источники. По их мнению, команда Трампа может пойти и на «более жесткое вмешательство» в отношении перевозящих российскую нефть танкеров в «жизненно важных датских и турецких контрольных точках».

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