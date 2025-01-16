Bloomberg: Команда Трампа разрабатывает масштабную стратегию санкций против РФ 4 16.01.2025, 19:04

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Дональд Трамп

США планируют ужесточить санкции против российских нефтяников.

Команда Дональда Трампа начала разработку стратегии санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эта стратегия должна будет способствовать достижению соглашения между Россией и Украиной «в ближайшие месяцы», а с другой стороны — оказывать давление на Иран и Венесуэлу.

У стратегии Трампа может быть два основных подхода, которые сейчас рассматривают. Если новая администрация будет считать, что война в Украине близка к завершению, то в адрес российских производителей нефти могут последовать какие-либо «жесты доброй воли». Это будет возможно, если в США будут считать, что это поможет заключить мирное соглашение. Второй подход заключается в усилении санкционного давления, для того чтобы с их помощью попробовать воздействовать на принятие решений.

К какому из этих вариантов склоняется сам Трамп — непонятно. Разработка этого плана пока только началась и находится на ранней стадии. В конечном счете все будет «зависеть от самого избранного президента», сообщили источники. В обсуждении стратегии участвуют некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, некоторые бывшие чиновники из его первой администрации и несколько консервативных аналитических центров.

В случае смягчения санкционной политики речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении ценового потолка на российскую нефть.

В случае ужесточения — речь может идти о более жестком применении вторичных санкций за торговлю нефтью против европейских грузоотправителей, азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии, говорят источники. По их мнению, команда Трампа может пойти и на «более жесткое вмешательство» в отношении перевозящих российскую нефть танкеров в «жизненно важных датских и турецких контрольных точках».

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