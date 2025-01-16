Белорус назвал легальный способ, как до пяти раз в год получить деньги, а в перспективе — и прибавку к пенсии 16.01.2025, 19:40

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Из-за него в соцсетях разгорелись споры.

Житель Гродненской области рассказал в TikTok, что регулярно сдает кровь для спасения людей. Также мужчина продемонстрировал, что он получает за донорство. В комментариях высказались его коллеги, некоторые из них сожалели о том, что за такое благородное дело государство все время «поджимает» им привилегии. Были и злобные сообщения, в которых людей, сдающих кровь, обвинили в меркантильности.

35-летний Николай из Гродненской области несколько раз выкладывал в TikToK небольшие ролики, в которых сообщал, что он донор крови. Мужчина регулярно подсчитывал, сколько раз ему осталось сдать кровь, чтобы получить звание «Почетный донор».

Почетным донором признают тех, кто безвозмездно сдаст не меньше 20 донаций крови или 40 донаций ее компонентов. Если за деньги, то в два раза больше — 40 и 80 донаций соответственно. Это звание дает определенные бонусы. К примеру, прибавку к пенсии — 40% минимального размера пенсии по возрасту. На сегодня это чуть больше 43 рублей в месяц. Еще один возможный бонус почетному донору — возможность медобслуживания вне очереди в государственных учреждениях здравоохранения, пишет «Зеркало».

Иногда после забора крови Николай показывал, что вместе со справкой об освобождении от работы в день сдачи биоматериала ему выдавали некоторые «плюшки» для восстановления. В кадр попадали гематоген, печенье, шоколад, бутилированная вода.

В середине прошлого года белорус также сообщил, что за одну сдачу крови ему платили 168 рублей. А пару дней назад Николай отметил, что донорские выплаты с начала этого января поднялись до 176 рублей 40 копеек (причина — повышение базовой величины, к размеру которой они привязаны).

«До статуса почетного донора осталось 33 кровосдачи», — написал блогер. К слову, сдавать кровь можно один раз в 60 дней, но для мужчин — не больше пяти в год, а женщин — до четырех.

В комментариях под последним роликом пользователи сети были наиболее активными, они оставили почти 1200 комментариев. Среди отзывов были люди, которые благодарили доноров за их героическую миссию и сообщали, что остались живы благодаря им. Сами же герои, хоть и отмечали, что гордятся тем, что они делают, все же сетовали на то, что власти с годами все больше урезают им льготы и привилегии. Некоторые даже слышали о том, что за сдачу крови скоро вообще перестанут платить деньги. Вот несколько таких откликов:

«40 лет сдавала кровь, получила звание почетного донора, сейчас имею красивое удостоверение и мизерную, смешную надбавку к пенсии».

«Я почетный донор. Доплата к пенсии 40 рублей — это слезы».

«Доплата копеечная. Доноров лишили всех льгот, теперь даже к врачу с медалью на груди без талончика не попадешь».

«Хоть бы льготы какие сделали донорам, дали хоть бы то, что положено. Без очереди к врачу не попасть, люди орут как бешеные, мол, станьте в очередь».

«Сдал кровь 20 раз. Сдавал и 8 января, все верно — заплатили 176 рублей. Но раньше еще давали зефир, сок, много чего. А сейчас пайка урезана ниже некуда».

«Я сдавала кровь в четверг. Дали 176,4 рубля, еще дополнительно 6 рублей вместо пайка».

«Моя мама — почетный донор. Как-то ходили слухи, что не будут за кровь больше платить, но мама сказала, что все равно будет сдавать, ведь эта кровь кому-то жизнь спасет».

Были агрессивные и злобные комментарии, в которых зрители писали, что донорам «нужно радоваться и тому, что дают». Некоторые люди также бросали обвинения, что если бы не деньги, то кровь никто бы не сдавал.

Вот некоторые такие отзывы:

«Донор от латинского donare — „дарить, преподносить“. Нормальный человек идет на это с одной целью — спасти чью-то жизнь, а не денег заработать. Зарабатывать деньги в другом месте нужно».

«Господи, у них зефиры с соками на уме! Сдали кровь, чай попили, деньги получили и спасли чью-то жизнь!»

«Если бы люди бесплатно сдавали, тогда да — почет и уважение. А так уважать за то, что не можете найти другой способ заработка?»

«Донорство за деньги равно торговле телом. Посмотрел бы я, сколько доноров осталось бы за „спасибо“».

«Уверен на 100%, когда перестанут за кровь платить (а они перестанут), никто из вас этим заниматься не будет. Просто лицемерие».

Предположения, что донорам могут отменить выплаты за сдачу крови, возникли не на пустом месте. В 2021 году в парламенте обсуждали законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов». Тогда были предложения отменить эти выплаты, но оставить компенсации на питание для восстановления после процедуры.

«Общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому, кто в этом нуждается. И мы прекрасно понимаем, что если кому-то нужна кровь, значит, мы должны безвозмездно помочь», — говорила тогдашний депутат парламента, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак.

В апреле 2023-го ввели изменения по донорству крови — выплаты оставили, но сократили их размер.

Журналист «Зеркала» как потенциальный донор позвонил в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, а также городской центр трансфузиологии в Минске, чтобы уточнить, планируются ли какие-то новшества по компенсации за сдачу крови. В этих медучреждениях сказали примерно одно и то же — ни о каких изменениях, касающихся выплат за донорство, не слышали, и за сдачу крови по-прежнему можно получить компенсацию.

К слову, можно отказаться от денежных выплат, а получить вместо этого бесплатное питание на 12 рублей 60 копеек (0,3 базовой величины).

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