Россия ударила дроном по Киеву в день визита премьера Великобритании 16.01.2025, 20:02

Великобритания и Украина подписали договор о сотрудничестве между двумя странами на 100 лет.

В Киеве в день визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера, 16 января, сработала воздушная тревога из-за российского беспилотника. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По цели недалеко от Мариинского дворца, где проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского со Стармером, отработала система противовоздушной обороны. Воздушные силы Украины сообщили о приближении дрона с востока в 12:09. «В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — предупредил Кличко. В 12:29 был объявлен отбой тревоги.

По данным городских властей, в результате атаки никто не пострадал, но в одном из районов обломки упавшего беспилотника повредили автомобиль, а в другом районе — фасад здания. Всего падение обломков было зафиксировано в пяти районах Киева.

Стармер прокомментировал атаку, отметив, что это очередное напоминание о том, что Украине приходится проживать ежедневно. «И напоминание, что эта война — следствие российской агрессии. Это не просто незаконная война, Украине нужен длительный мир», — заявил британский премьер.

«Мы также передадим привет», — сказал Зеленский журналистам, намекнув на ответный удар по России.

В четверг Военно-воздушные силы Украины заявили, что сбили 34 из 55 российских беспилотников, запущенных в ходе ночной атаки, еще 18 не достигли целей.

Великобритания и Украина ранее подписали договор о сотрудничестве между двумя странами на 100 лет. Договор охватывает широкий спектр тем, включая торговлю, оборону, науку, образование, культуру и энергетику.

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