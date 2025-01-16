Могилевчанка заплатила 2,5 тысячи рублей за установку операционной системы, драйверов и антивируса 16.01.2025, 20:05

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Что было дальше.

Прокурор Могилева возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении 19-летнего самозанятого жителя Минска. Причиной стала высокая плата за услуги, оказанные 69-летней могилевчанке, сообщили в прокуратуре Могилевской области.

В сентябре 2024 года могилевчанка обратилась по объявлению с целью ремонта и обслуживания персонального компьютера.

«Прибывший молодой человек выполнил, по его словам, установку операционной системы, драйверов и антивирусных программ. После окончания работ он заявил о необходимости платы за оказанные услуги в размере 2,5 тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре

Отдав всю сумму, женщина через некоторое время стала осознавать, что ее обманули. Она обратилась в прокуратуру, там инициировали проверку.

«Установлено, что молодой человек, злоупотребляя доверием, ввел женщину в заблуждение относительно объема оказанных услуг и существенно завысил их стоимость. Реальная стоимость выполненных работ не превышала 100 рублей», — считают в прокуратуре.

Прокурор Могилева возбудил уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 209 УК, и теперь минскому компьютерщику грозит наказание от штрафа до трех лет колонии.

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