В РПЦ назвали удары HIMARS по России божьей карой 16.01.2025, 20:16

По словам протоиерея РПЦ, россияне не имеют права «требовать счастья» и мира.

Россияне сами виноваты в том, что украинская армия запускает ракеты по территории страны — так Бог наказывает их за аборты, заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев в ходе проповеди. «Аборты уничтожили наш генофонд, превратили нас в развратников и убийц… Именно из-за убийства невинных господь наказывает нас этими „Хаймарсами“ или „Скальпами“, которые летают по нашим городам», — заявил священник.

По словам Ткачева, аборты забирают «на порядок больше» людей, чем война, и пока они не прекратятся, россияне не имеют права «требовать счастья» и мира. «Именно из-за разврата происходят войны. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — отметил протоиерей. В той же проповеди он объяснил решение Владимира Путина вторгнуться в Украину моральным падением и повальным увлечением россиян мастурбацией. «Если семя льется куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь», — заявил Ткачев. Ранее он говорил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них, подчеркивая, что делать аборт нельзя, потому что может родиться «великий человек». Ткачев предупреждал, что если женщина все же пойдет это, то «будет стерта в порошок» и никогда возымеет «никакого счастья».

HIMARS — американская реактивная система залпового огня (РСЗО), которую Вооруженные силы Украины начали использовать для ударов по России с 31 мая 2024 года, после получения разрешения США. В Курской области ее впервые применили 16 августа, сообщало Министерство иностранных дел РФ. SCALP — это французская версия дальнобойной британской ракеты Storm Shadow. 19 ноября ими атаковали командный пункт российских войск в Курской области. Путин говорил, что в результате удара погибли и получили ранения охранявшие объект военные. Их количество он не назвал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com