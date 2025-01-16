Беларусбанк возобновил прием поврежденной иностранной валюты

Беларусбанк возобновил прием поврежденной иностранной валюты1
- 16.01.2025, 20:26
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Банк также заявил, что у него нет ограничений по приему долларов старого образца.
В телеграм-канале Белагропромбанка сообщили, что с 13 января банк возобновил прием на инкассо наличной иностранной валюты в долларах США и евро, вызывающей сомнения в платежеспособности.
Процедура «инкассо» предусматривает отправку каким-то образом поврежденных купюр (например, с плесенью) на проверку в зарубежный банк за комиссионное вознаграждение.
В Беларусбанке поврежденные купюры будут принимать с комиссией в 5% от суммы валюты в эквиваленте белорусских рублей (но минимальная сумма комиссии — 25 рублей). Дополнительно клиент покрывает сумму расходов, понесенных банком в рамках договорных отношений с банками-контрагентами.
Кроме Беларусбанка, аналогичная функция доступна и в Белгазпромбанке. Здесь поврежденные доллары и евро меняют на аналогичные банкноты в той же валюте с комиссией в 12% от суммы, но не менее 3 рублей. Попробовать сделать такой обмен можно только в отделениях банка. Как правило, такие вопросы решаются непосредственно в момент обращения сразу после того, как специалист проверит купюру.
Беларусбанк также заявил, что у него нет ограничений по приему долларов старого образца. Вся валюта США остается законным платежным средством, независимо от того, когда она была выпущена.
Ранее в Беларуси широко распространились слухи, что в белорусских банках будут принимать только долларовые купюры новейших образцов.