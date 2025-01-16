«Два раза толкнешь и катаешься минут 15»
- 16.01.2025, 20:49
В Гродно есть необычные качели — из красных «Жигулей».
Необычную конструкцию в одном из дворов микрорайона Зарица в Гродно заметили читатели Newgrodno.by. Кузов от машины хозяин превратил в качели, пишет издание.
Мечислав, хозяин дома, вниманию удивляется. Мол, странно, что заметили только сейчас. Истории этой, говорит, уже много лет.
Когда-то друг пригнал к нему во двор «Жигули» 11-й модели. «Говорит, на даче места мало, пусть у тебя постоит. Я согласился», — вспоминает Мечислав.
Так прошло несколько лет. Машиной друг не пользовался, она буквально врастала в землю.
«Мне стало жалко. Обратился к нему, предложил дать машине вторую жизнь. Друг не возражал», — рассказывает мужчина.
Он привык, что все для хозяйства проще сделать, чем, например, покупать на стороне. Вот и тут воплощал идею в жизнь своими руками.
Для начала машину облегчили: сняли двигатель, отрезали переднюю часть кузова, но «лицо» с фарами, бампером и решеткой радиатора для красоты приварили прямо под лобовым стеклом. Кажется, такой подход позволил добиться и хорошего баланса.
В бетонный фундамент вмонтировали опоры. А машину на них подвесили на цепях.
«Вес получился около 700 килограммов. Но стоит толкнуть буквально два раза — и будешь кататься минут 15 точно», — показывает, как работают качели, Мечислав.
Он вспоминает, что дети, а потом и внуки много времени проводили на этих качелях. Иногда даже приходилось делить очередь. А теперь все выросли, поэтому «Жигули» «катаются» все реже.
«Но снимать ее не планирую. Кто знает, может скоро появятся правнуки, так будет развлечение и для них», — улыбается мужчина.