Диетолог назвала самые полезные для здоровья виды рыб 1 16.01.2025, 21:10

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Важно помнить и о способах приготовления рыбы.

Специалист по питанию Эльвира Белева рассказала о самых полезных для здоровья видах рыб.

В своем комментарии врач-гастроэнтеролог уточнила, что стоит включить в рацион.

На первом месте по полезности у Белевой оказался лосось. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и качественным белком.

Не менее ценной является и скумбрия, которая также содержит омега-3, витамины D и B12, что делает ее отличным выбором для поддержания здоровья сердца. Сельдь, по словам специалиста, обладает схожими свойствами.

Дикий тунец тоже заслуживает внимания, однако его стоит употреблять с осторожностью из-за возможного содержания ртути. Белева отметила, что и сардины являются источником омега-3, белка и витаминов группы B, а также содержат множество полезных минералов, включая кальций.

Радужная форель полезна благодаря высокому содержанию омега-3 и витамина D, а хек богат витаминами группы B, фосфором и селеном.

Важно помнить и о способах приготовления рыбы: диетолог советует избегать жарки, чтобы сохранить все полезные свойства продукта.

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