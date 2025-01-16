Новый премьер Франции Байру преодолел вотум недоверия 16.01.2025, 21:14

Франсуа Байру

Для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания.

16 января Нацсобрание (парламент) Франции рассмотрел вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициатором выступила радикально левая партия «Непокоренная Франции» (LFI), к которой позже присоединились Зеленые и коммунисты. Тем не менее заручиться поддержкой других политических сил им не удалось — для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания, а «за» проголосовали лишь 131.

В стремлении свергнуть Байру «Непокоренную Францию» не поддержал крупнейший партнер по левому альянсу— Социалистическая партия (PS). Команда Байру на протяжении нескольких недель вела переговоры с их представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. PS потребовала в обмен на свою поддержу пересмотреть осуществленную президентом Макроном пенсионную реформу.

Таким образом сформированному лишь месяц назад кабину Байру удалось избежать участи своего предшественника Мишеля Барнье, команде которого парламент отказал в доверии 4 декабря.

Кабмин Байру также не располагает парламентским большинством, и потому разработал более мягкие меры борьбы с бюджетным дефицитом. В частности, министр финансов Эрик Ломбард предложил сократить бюджетные расходы на €10 млрд меньше, чем кабинет Барнье. Выступая перед Национальным собранием 14 января, Байру также анонсировал возобновление консультаций по пенсионной реформе в партнерстве с социалистами. При этом отметил — если партнеры не придут к соглашению, то будет применяться текущая реформа.

Перед заседанием 16 января, на котором рассматривался вотум недоверия правительству, Байру направил письмо PS, в котором предложил еще ряд уступок социалистам в рамках обсуждений бюджета.

При этом, как показал свежий опрос института Ipsos, Байру поддерживают лишь 20% французов — как отмечают авторы исследования, у него самый низкий рейтинг из всех шести премьеров, которых назначал Макрон начиная с 2017 года. Согласно исследованию агентства Odoxa-Backbone, 86% французов убеждены в том, что Макрону придется назначить нового премьер-министра в 2025 году.

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