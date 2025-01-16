В Беларуси осталось менее 500 римско-католических приходов 16.01.2025, 21:42

Перерегистрацию проходят не все.

Свежая статистика по количеству религиозных организаций Беларуси еще не опубликована, но по промежуточным данным видно, что за прошлый год количество римско-католических приходов в стране сократилось. Многие сообщества Римско-католической церкви были ликвидированы в прошлом году, и этот процесс продолжается, пишет Katolik.life.

Если по данным на 1 января 2024 года, опубликованным на ресурсе Уполномоченного по делам религий и национальностей, в Беларуси насчитывалось ровно 500 римско-католических приходов, то данные за середину прошлого года говорят о том, что теперь их стало меньше.

Такую статистику издание нашло, например, на сайте Витебского облисполкома. По данным на 1 июля 2024 года, в регионе насчитывалось 85 сообществ римско-католиков. На начало года их было 94.

В Минской области, по информации, обновленной в сентябре, действует 97 римско-католических приходов. На начало 2024 года их насчитывалось 98.

Согласно данным Гомельского облисполкома, в регионе 20 сообществ римско-католиков, а в начале года было 21 сообщество.

По другим регионам открытых данных для сравнения нет либо они устарели.

Как известно, в 2024 году в Беларуси началась перерегистрация религиозных организаций. Это создало проблемы для небольших приходов. Например, настоятель церкви в Бобруйске объяснял:

«Для регистрации прихода нужны 20 «учредителей» из прихожан, которые будут одобрены властями. А это не так просто. Например, пенсионеров подавать как учредителей может быть очень неудобно — если потом кто-то из них переселиться в другой город или в лучший мир, нужно будет снова собирать собрание, выбирать нового человека на замену и опять подавать документы в исполком. Поэтому лучше найти молодых, среднего возраста. Ищем».

Те сообщества, которые поняли, что не смогут выполнить новые требования, подали заявления на ликвидацию организации. И этот процесс еще продолжается — документы для перерегистрации прихода должны быть поданы не позднее 5 июля 2025 года.

При этом вышеуказанное касается не только католиков. Количество зарегистрированных православных сообществ в регионах также сократилось.

По крайней мере, на два прихода БПЦ стало меньше в Минской области (опять же, по данным за сентябрь 2024 года), сразу на 20 сообществ — в Витебской области (по данным за июль). В целом в Беларуси насчитывалось 1737 приходов БПЦ по данным на начало 2024 года.

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