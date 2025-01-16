Зеленскому и Стармеру показали беспилотники, произведенные украинскими компаниями
- 16.01.2025, 21:52
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с британским премьер-министром Киром Стармером в четверг, 16 января, встретился с украинскими производителями дронов и осмотрели новые разработки БПЛА.
Об этом говорится в Telegram украинского президента.
Зеленський показав дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів, що вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами. pic.twitter.com/0WAFUmFTD8— NV (@tweetsNV) January 16, 2025
«Дроны-бомберы, разведывательные БПЛА, платформы — носители FPV-дронов. Произведенные украинскими компаниями, а также вместе с британскими партнерами. Сегодня с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов, осмотрели разработки, которые помогают нашим защитникам в защите от россиян», — написал Зеленский.