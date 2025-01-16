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Дроны атаковали российских военных в приграничье Брянской области

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  • 16.01.2025, 22:06
  • 1,810
Дроны атаковали российских военных в приграничье Брянской области

Что известно.

Дроны атаковали место расположения российских военных в Брянской области 16 января. Это произошло в нескольких километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Так, дроны атаковали позиции ВС РФ в районе поселка Хвощовка в Брянской области.

По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, в результате был ликвидирован 20-летний российский военный.

Также был ранен 24-летний российский военный, получивший осколочные ранения.

Как отмечается, атака дронов произошла в 2,5 км от границы с Украиной.

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