Можно ли в Беларуси приводить в кафе животных? 3 16.01.2025, 22:26

Есть нюансы.

Экс-«депутат» «палаты представителей» Мария Василевич прокомментировала информацию о доступе домашних животных в учреждения общепита Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости».

Мария Василевич, инициатор Закона об ответственном обращении с животными, рассказала, что приводить животных в кафе и рестораны можно, если такое решение приняли сами владельцы заведения.

Однако следует уведомить об этом других посетителей, разместив информацию на входе.

— Если внутренними правилами заведения разрешается посещение с животными, то можно прийти туда с собакой или другим домашним питомцем, — сказала Василевич.

Она подчеркнула, что закон не предусматривает закрытие pet-friendly заведений, а наоборот, закрепляет право их работы.

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