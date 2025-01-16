Сырский представил главнокомандующим НАТО стратегию ВСУ на 2025 год

Сырский представил главнокомандующим НАТО стратегию ВСУ на 2025 год1
- 16.01.2025, 22:37
Сегодня состоялось заседание Совета Украина-НАТО.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ознакомил своих коллег в НАТО с оперативно-стратегической ситуацией на фронте, оценкой российских планов по продолжению войны и прогнозами относительно дальнейших действий врага. Также он представил стратегию украинской армии на 2025 год.
Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО.
16 января в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих, в котором Сырский принял участие через видеосвязь.
В частности, украинский генерал подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, а также возможность нанесения ударов по военным объектам на территории РФ.
Сырский также призвал государства-члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по «датской модели» и оказать дополнительную поддержку в подготовке военных.
В частности, он предложил проводить тренировки на украинских полигонах с привлечением инструкторов Альянса.
Союзники, в свою очередь, подтвердили, что поддержка Украины будет оставаться неизменной и готовы оказывать необходимую помощь.
Также 16 января Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном, во время которого рассказал о ситуации на фронте в Украине. Сырский проинформировал НАТО о ситуации на фронте и стратегию ВСУ на 2025 год