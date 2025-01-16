НАТО впервые задействовало норвежские F-35 в Польше во время массированной атаки РФ по Украине 16.01.2025, 23:01

Это случилось 15 января.

Норвежские истребители F-35, которые размещены в Польше, во время массированной атаки РФ на Украину 15 января впервые подняли в небо для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО. Об этом сообщили в Командовании Военно-воздушных сил НАТО.

Норвежские истребители были подняты из-за значительной активности российской авиации, отметили в Командовании. Это впервые норвежские самолеты выполнили задачу активной противовоздушной обороны в воздушном пространстве Польши.

В Вооруженных силах Польши 15 января заявили, что подняли авиацию в ответ на масштабную атаку России по территории Украины. Для выполнения задач были задействованы очередные пары истребителей, а системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние наивысшей готовности.

6 декабря два нидерландских истребителя F-35 перехватили над Балтийским морем три российских самолета. Отмечается, что истребители F-35 патрулируют воздушное пространство на восточной границе НАТО с начала декабря. Частью этой задачи является система быстрого реагирования (QRA). Это означает, что два истребителя F-35 взлетают за несколько минут для перехвата другого самолета. Это может происходить в случае приближения к воздушному пространству НАТО самолета, который себя никак не идентифицирует, пояснили в Министерстве обороны.

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