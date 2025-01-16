ВСУ уничтожили российский ЗРК «Стрела-10» 16.01.2025, 23:17

Видеофакт.

Разведчики 47-й бригады «Магура» во взаимодействии со смежным подразделением сожгли ЗРК «Стрела-10».

Видеозапись успешных боевых действий бойцы опубликовали на странице своего подразделения.

«Россияне с ЗРК «Стрела» затаились в посадке, чтобы втихаря наносить удары. Однако сами получили. Здесь четко сработали разведчики из разведроты 47 бригады «Магура». С помощью БпЛА FlyEye 3.0 наши бойцы обнаружили вражескую технику и провели корректировку огня смежного подразделения. А тот точным реактивно-артиллерийским ударом сделал из «Стрелы» металлолом», - говорится в комментарии к видео.

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