Белорусские добровольцы вывели из российского окружения украинское подразделение
- 16.01.2025, 23:28
Операция была проведена на Купянском направлении.
Белорусы вывели из российского окружения украинское подразделение. Об этой операции сообщает Белорусский добровольческий корпус. Она была проведена в декабре 2024-го на Купянском направлении.
Стрелковое подразделение было прикомандировано к 77-й отдельной аэромобильной бригаде (десантно-штурмовые войска). В результате российского наступления оно оказалось в полном окружении. 45 дней бойцы держали круговую оборону в одной из деревень. «Вывод героев из оккупированного... украинского села провели наши разведчики», — пишет БДК.
Белорусский добровольческий корпус был создан в Украине в конце 2022 года. БДК участвует в штурмовых, диверсионных операциях, но не обо всех из них рассказывает.