Белорусские добровольцы вывели из российского окружения украинское подразделение 16.01.2025, 23:28

Операция была проведена на Купянском направлении.

Белорусы вывели из российского окружения украинское подразделение. Об этой операции сообщает Белорусский добровольческий корпус. Она была проведена в декабре 2024-го на Купянском направлении.

Стрелковое подразделение было прикомандировано к 77-й отдельной аэромобильной бригаде (десантно-штурмовые войска). В результате российского наступления оно оказалось в полном окружении. 45 дней бойцы держали круговую оборону в одной из деревень. «Вывод героев из оккупированного... украинского села провели наши разведчики», — пишет БДК.

Белорусский добровольческий корпус был создан в Украине в конце 2022 года. БДК участвует в штурмовых, диверсионных операциях, но не обо всех из них рассказывает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com