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Белорусские добровольцы вывели из российского окружения украинское подразделение

  • 16.01.2025, 23:28
Белорусские добровольцы вывели из российского окружения украинское подразделение

Операция была проведена на Купянском направлении.

Белорусы вывели из российского окружения украинское подразделение. Об этой операции сообщает Белорусский добровольческий корпус. Она была проведена в декабре 2024-го на Купянском направлении.

Стрелковое подразделение было прикомандировано к 77-й отдельной аэромобильной бригаде (десантно-штурмовые войска). В результате российского наступления оно оказалось в полном окружении. 45 дней бойцы держали круговую оборону в одной из деревень. «Вывод героев из оккупированного... украинского села провели наши разведчики», — пишет БДК.

Белорусский добровольческий корпус был создан в Украине в конце 2022 года. БДК участвует в штурмовых, диверсионных операциях, но не обо всех из них рассказывает.

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