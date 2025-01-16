Чемпионское минское «Динамо» потеряло за зиму уже 16 футболистов
- 16.01.2025, 23:42
Команду покинул даже капитан.
Золотые медалисты высшей лиги попрощались с целым стартовым составом и даже больше.
Для подсчета игроков, которые покинули минское «Динамо», отстоявшее по итогам сезона-2024 чемпионский титул, не хватит и пальцев трех рук. В числе потерь — лучший игрок команды по системе «гол+пас» (4+9) Павел Седько, даровитый 18-летний нападающий Трофим Мельниченко, капитан Сергей Политевич, лучший футболист Беларуси-2022 Владимир Хващинский и еще ряд ключевых исполнителей. Под вопросом сохранение вратаря национальной сборной Федора Лапоухова.
Теперь к этому числу примкнули и пять легионеров. Это Бони Амьян, Джозеф Окоро, Стивен Альфред, Раи Лопес и Рэймонд Адеола. У всех истекли соглашения с клубом. Об этом проинформировала пресс-служба «бело-голубых».
Вместе с тем динамовцы удержали вице-капитана Романа Бегунова, лучшего снайпера прошлого сезона Алексея Гавриловича и форварда Ивана Бахара, а также уведомили о пришествии одного из ключевых футболистов «Торпедо» Максима Мякиша.