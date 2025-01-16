СМИ: Исторический рекорд украинского пилота F-16 свидетельствует о значительном прогрессе Воздушных сил ВСУ 16.01.2025, 23:54

Пилот сбил сразу шесть вражеских ракет за один боевой вылет.

Во время массированного российского обстрела 13 декабря 2024 года украинский пилот F-16 сбил сразу шесть вражеских ракет за один боевой вылет. Это свидетельствует о значительном прогрессе ВСУ, сообщает Business Insider в четверг, 16 января.

Как рассказал изданию ветеран американских Военно-воздушных Сил с 25-летним стажем Джон Вэнэйбл, перехват такого количества ракет требует «высокого уровня координации между всеми задействованными службами, чрезвычайной квалификации пилота, а также значительной свободы в принятии решений на низком уровне».

Вэнэйбл отметил, что перехват ракет является «непростой задачей», которая требует совместной работы всех систем командования и управления. Американский ветеран добавил, что успех украинского пилота «много говорят об их командовании и контроле». Он считает, что это является признаком того, как Украина уже приблизилась к «западному способу ведения войны».

«Российские пилоты имеют репутацию таких, что им нужно получать приказы от своих наземных диспетчеров», — заявил бывший офицер Королевских ВВС Австралии Питер Лейтон.

Business Insider пишет, что Украина вынуждена использовать истребители как ПВО из-за того, что даже западные самолеты значительно старше тех, которыми пользуются россияне.

В то же время западные чиновники и военные эксперты считают, что тактика и успехи Украины свидетельствуют об уроках, которые «Запад должен усвоить для борьбы с Россией».

7 января в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что украинский пилот F-16 во время массированной атаки армии РФ в декабре 2024 года впервые в истории применения такого истребителя за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет противника.

Боевой эпизод произошел 13 декабря 2024 года — когда армия РФ устроила очередную ракетно-пушечную атаку по городам Украины, в частности использовав 94 крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

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