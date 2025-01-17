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Пограничная служба Польши: Режим Лукашенко вывозит мигрантов в сторону РФ

  • 17.01.2025, 1:28
Пограничная служба Польши: Режим Лукашенко вывозит мигрантов в сторону РФ

Из РФ их могут отправить в Финляндию.

В Беларуси мигрантов, которые находились на приграничной с Польшей территории, вывезли в сторону России. Об этом в четверг, 16 января, сказал полковник пограничной службы Польши Анджей Стасюлевич, сообщает PAP.

Как считает Стасюлевич, Лукашенко может готовиться таким образом к предстоящим «выборам».

«В какой-то момент мы заметили, что из пограничной зоны мигрантов вывозят в сторону России. Лукашенко, возможно, хочет спокойствия в стране перед президентскими «выборами», — заявил Стасюлевич.

Полковник пограничной службы добавил, что людей, которые находились в пограничной службе, могут эксплуатировать и отправить из России в Финляндию.

По данным пограничной службы Польши, за первые две недели января 2025 года 86 человек пытались пересечь границу. Там отметили, что это значительно меньше, чем в среднем за 2024 год, когда было зафиксировано более 80 попыток пересечения границы ежедневно. Статистика показывает, что с последней недели сентября 2024 года наблюдается спад количества мигрантов на границе.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик сказал PAP, что погода является ключевым фактором в уменьшении количества пересечений.

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