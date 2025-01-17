Сильнейший теннисист России со скандалом вылетел с Australian Open 17.01.2025, 5:46

Даниил Медведев

Он обматерил болельщика и заработал два предупреждения за неспортивное поведение.

Игровая программа четверга на открытом чемпионате Австралии завершилась ближе к 3 часам ночи по местному времени.

Участником третьего раунда стал далеко не самый известный американец Лернер Тиен, лишь месяц назад отпраздновавший 19-й день рождения. Он сумел преподнести пока самую главную сенсацию нынешнего турнира, уже на столь ранней стадии – во втором круге – выбив из борьбы россиянина Даниила Медведева. Их встреча растянулась на пять сетов и продлилась 4 часа 54 минуты.

В итоге Тиен взял верх со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Интересно, что по общему количеству выигранных розыгрышей Медведев превзошел соперника – 188:182, однако это ему не помогло.

Даниил, имевший 5-й номер посева, стал пока самым высокорейтинговым теннисистом, который покидает корты Мельбурна. При этом он вынужден будет уплатить штраф за то, что повредил телекамеру на корте. Санкции предусматривают $100 тыс. Хотя этим дело может не ограничиться. По ходу встречи Медведев заработал от судьи два предупреждения за неспортивное поведение. Кроме того, россиянин крайне эмоционально отреагировал на выкрики группы болельщиков с трибун, оскорбив их в ответ. Это также может послужить основанием для наказания.

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