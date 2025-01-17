Трамп станет президентом США с долгом в более 500 миллионов долларов 3 17.01.2025, 8:08

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Дональд Трамп

Это личные долговые обязательства политика.

У новоизбранного президента США Дональда Трампа накопился долг в более 500 миллионов долларов, сообщает CBS News.

Журналисты напомнили, что в феврале 2024 года Трампу, двум его сыновьям и бывшему руководителю его компании, суд штата Нью-Йорк приказал выплатить 364 миллиона долларов «нечестно полученной прибыли», а также миллионы долларов процентов за прошлые годы. На сумму, которая на то время составляла 464 миллионов долларов, ежедневно продолжали начислять более 114 тысяч долларов процентов. Решение суда находится на стадии апелляции.

Пресс-секретарь генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиция Джеймс отметила, что по состоянию на 29 декабря 2024 года общая сумма долга превысила 500 миллионов долларов, а по состоянию на четверг, 16 января, составляет более 502 миллионов долларов.

Трамп, который лично задолжал около 490 миллионов долларов из этой суммы, рассчитывает на отсрочку. Во время дебатов в сентябре по меньшей мере двое из пяти судей апелляционной коллегии скептически оценили решение с такой выплатой. Один из них назвал ее «огромной» и «тревожной».

Однако пока ответчики ожидают решения коллегии, которое ожидается в начале этого года, интерес к делу продолжает расти.

Обычно суд публикует решения во вторник и в четверг утром, и дело избранного президента не было среди тех, что были опубликованы 16 января.

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