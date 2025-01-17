Израиль ликвидировал террориста ХАМАС, устроившего резню на фестивале 7 октября 17.01.2025, 8:18

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ЦАХАЛ раскрыл подробности.

Армия обороны Израиля ликвидировала террориста ХАМАС, который участвовал в убийствах участников фестиваля «Нова» во время вторжения 7 октября 2023 года. Также военные поразили десятки военных объектов исламских боевиков в Секторе Газа.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Антитеррористическая операция прошла в ночь на 16 января. Израильские военные ликвидировали террориста «Нухба» (одно из подразделений военного крыла ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеди Абу Ар-Руса. Он проник на территорию Израиля 7 октября 2023 года и участвовал в резне на музыкальном фестивале «Нова».

Кроме того, за последние сутки ЦАХАЛ нанесла удары по около 50 объектам террора в Секторе Газа. Поражены террористы ХАМАС и «Исламского джихада», военные объекты, склады оружия, пусковые установки, места производства оружия и наблюдательные пункты.

Отмечается, что перед ударами военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В частности, было использовано воздушное наблюдение, высокоточные боеприпасы и дополнительные разведывательные данные.

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