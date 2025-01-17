«Воевали глупо, расточительно, бездарно» Андрей Окунь

17.01.2025, 8:24

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Андрей Окунь

Министр Белоусов может разоблачить всю российскую пропаганду.

Уважаемый министр обороны Андрей Белоусов предложил ввести для школьников дополнительный курс по изучению подвигов участников Великой Отечественной войны.

Это занятие хорошее. Великая Отечественная полна героизма и ярких примеров высших человеческих качеств. Но она полна и нестерпимой боли, жестокости, грязи и предательства. И мне кажется, об этом тоже надо говорить, чтобы у подрастающего поколения не формировалось романтизированное, исключительно положительное восприятие войны.

Например, на «Разговорах о важном» можно было бы познакомить подростков с мемуарами Николая Николаевича Никулина. Он в 18 лет пошел добровольцем на фронт и увидел своими глазами, как Великая Отечественная война закончилась в Берлине. Никулин искренне описывал безобразия войны, и мог бы многому научить российскую молодежь.

«Позже я разговаривал со случайным попутчиком в поезде, подполковником из саперной части, которая в течение десяти или двенадцати лет занималась разминированием этих мест. Он с болью рассказывал о многочисленных следах подобных сражений. Воевали глупо, расточительно, бездарно, непрофессионально. Позволяли немцам убивать и убивать себя без конца», — вспоминал Никулин.

Школьники могли бы увидеть, что с тех лет многое осталось прежним. Высшее начальство приказывает брать штурмом какую-то развалюху, начальство пониже берет под козырек и гонит простой люд на пушки. Ну и, разумеется, о потерях никто не думает.

За долгие десятилетия воспоминания об этой трагической войне мутировали: кровавая правда и боль были исторгнуты куда-то наружу, а в самом центре, на виду, остались только романтика и тошнотные выкрики о патриотизме. Мне кажется, получился бы действительно разговор о важном, понижающий вероятность того, что дети влюбятся в войну.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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