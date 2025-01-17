Зеленский заинтриговал заявлением о тайной части 100-летнего соглашения с Британией 17.01.2025, 8:28

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Речь идет о том, что «действительно придает стойкости».

Президент Украины Владимир Зеленский сделал интригующее заявление о подписанном соглашении с Великобританией, рассчитанном на 100 лет.

Глава украинского государства сообщил во время вечернего видеообращения, что данный договор имеет закрытую часть.

Украинский лидер, естественно, не стал вдаваться в подробности секретной части соглашения, но отметил, что речь идет о том, что «действительно придает нам стойкости».

Президент Украины акцентировал внимание на том, что заключенное в четверг соглашение ознаменовало собой переход к новому формату отношений с Соединенным Королевством.

В настоящее время между Киевом и Лондоном наиболее тесные отношения за всю историю. По словам президента, те некоторые вещи, которые включены в договор с Британией, «можно делать и с другими государствами».

На текущий год британская сторона запланировала 6,6 млрд долларов на военную помощь для Украины, после чего каждый год будет выделяться не менее 3 млрд долларов.

В рамках визита главы правительства Великобритании Кира Стармера в Украину украинский лидер и британский премьер встретились с производителями дронов.

Глава украинского государства заявил, что в этом году сфера производства беспилотников получит еще больше инвестиций и выйдет на рекордный показатель по объемам украинских дронов.

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