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Бойцы «Азова» взяли в плен эскимоса

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  • 17.01.2025, 8:34
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Бойцы «Азова» взяли в плен эскимоса

Он рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.

Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» взяли в плен военного ВС РФ, который оказался эскимосом. Об этом сообщила пресс-служба «Азова».

«Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» «приняли» солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России — народа эскимосов», — говорится в сообщении.

Сам пленный рассказал, что сначала он был оператором наводчиком БМП, однако 6 октября 2024 года его перевели в пехоту. Во время выполнения боевого задания на Торецком направлении мужчину взяли в плен, поскольку сослуживцы бросили его.

«Против украинского народа ничего не имею. Я здесь просто для того, чтобы от фашизма освободить», — подчеркнул эскимос.

Он также рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам и то, что они считают эскимосов неграмотными людьми.

«Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные «мясные» штурмы, всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев», — отметили в «Азове».

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