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«Россия вляпалась в очередной скандал»

  • 17.01.2025, 8:39
  • 11,926
«Россия вляпалась в очередной скандал»

Премьер Индии выдвинул ультиматум Москве.

Власти Индии требуют от России вернуть своих граждан из зоны боевых действий в Украине, сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Страна, которая вроде бы поддерживает Россию, возмутилась присутствием своих граждан в рядах армии РФ.

Военный эксперт описал проблему, с которой столкнулись власти ФР: «Премьер-министр Индии Моди в очередной раз заявил протест Российский Федерации и потребовал немедленного возвращения всех граждан Индии, которых завербовали россияне и отправили на войну против Украины. Одного из них уже убили на линии фронта. Сейчас посольство Индии в Москве решает вопрос о выдаче тела и отправке его в Индию, для передачи родственникам для его захоронения».

Затем Олег Жданов объяснил, чем для России оборачивается использование иностранных граждан для ведения боевых действий на территории другой страны: «Моди требует немедленного возвращения всех граждан Индии. Еще в один международный скандал Россия вляпалась с вот такой незаконной вербовкой иностранных граждан».

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