Белоруска пожаловалась на «космические» суммы за коммуналку в арендуемом помещении 2 17.01.2025, 8:43

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Видео вызвало шквал комментариев.

Девушка рассказала в TikTok, что арендует в Бресте помещение почти 24 «квадрата», чтобы работать там мастерицей по маникюру. Однако кроме оплаты аренды ей еще нужно платить «космические» суммы за коммуналку, пишет CityDog.

В видео она показала последнюю квитанцию, в которой указано, что за коммунальные услуги нужно заплатить 350 рублей. Некоторые пользователи предположили, что у девушки государственная аренда, потому что эта сумма кажется им «совсем небольшой». Однако автор видео опровергла их домыслы и спросила арендаторов, сколько им приходится платить за помещения.

Еще одна брестчанка написала под видео, что арендует помещение на Дзержинского и зимой за коммуналку приходится платить по 650 рублей. А вот владелица брестского павильона в товариществе собственников похвасталась, что включает «практически круглосуточно кондиционер, поэтому намотало много электричества». При этом платить ей нужно всего 300 рублей, а без отопления еще меньше: 120−150 рублей.

Пользовательница из Пружан поделилась, что снимает в городе помещение, в котором есть счетчик, однако «сильно тянет раздел „техобслуживание“ в жировке. Как сказали владельцы, они включают туда налоги на землю, зарплату работникам, которые обслуживают здания, и другое».

В Витебской области, например, девушка платит по восемь рублей за один «квадрат» отопления и считает, что в Бресте «коммуналка многовата».

Одна белоруска написала, что снимала в Пинске помещение. Осенью за десять «квадратов» нужно было платить 35 рублей, а зимой — 244 рубля. Она считает, что это того не стоит, и задается вопросом: за что нужно платить такие деньги?

А в Гродно, как написала другая девушка, намного дешевле: за помещение площадью 25 «квадратов» приходится платить 140 рублей за всю коммуналку. Из этой суммы 60−70 рублей уходит на отопление.

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