Путинские ждуны Телеграм-канал «СерпомПо»

17.01.2025, 8:51

4,672

Трамп стал хозяином Кремля?

Помощник Путина Юрий Ушаков, ответил на вопрос о подготовке встречи Трамп-Путин: «Пока нет. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы».

Иногда они не понимают, как выглядят со стороны, когда произносят подобное. Сидит глава якобы великой страны и ждет, лаская взглядом трубку телефона, когда ему позвонят. Где же порыв, дипломатические предложения, активность?

Отчего, вместо того чтобы поганить и ждать Америку, не сделать свой шаг? А именно объявить, что посредники в переговорах России не нужны, и мы будем договариваться напрямую с Украиной. При этом сделать самим первые шаги, начав с прекращения огня и сообщив, что все вопросы о России будет теперь решать мирно.

Нет же, сидят у телефона и ждут, что скоро объявится Трамп и принесет корзину с вареными золотыми яйцами – открывай рот и глотай, победно двигая кадыком.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com