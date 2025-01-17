Путинские ждуны
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 17.01.2025, 8:51
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Трамп стал хозяином Кремля?
Помощник Путина Юрий Ушаков, ответил на вопрос о подготовке встречи Трамп-Путин: «Пока нет. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы».
Иногда они не понимают, как выглядят со стороны, когда произносят подобное. Сидит глава якобы великой страны и ждет, лаская взглядом трубку телефона, когда ему позвонят. Где же порыв, дипломатические предложения, активность?
Отчего, вместо того чтобы поганить и ждать Америку, не сделать свой шаг? А именно объявить, что посредники в переговорах России не нужны, и мы будем договариваться напрямую с Украиной. При этом сделать самим первые шаги, начав с прекращения огня и сообщив, что все вопросы о России будет теперь решать мирно.
Нет же, сидят у телефона и ждут, что скоро объявится Трамп и принесет корзину с вареными золотыми яйцами – открывай рот и глотай, победно двигая кадыком.
Телеграм-канал «СерпомПо»