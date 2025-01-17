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Клон Tesla Cybertruck и грузовой скутер: Yamaha показала оригинальные электробайки

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  • 17.01.2025, 8:57
  • 1,648
Клон Tesla Cybertruck и грузовой скутер: Yamaha показала оригинальные электробайки

Японские дизайнеры создали оригинальные трицикл, квадроцикл и мотовездеход.

Yamaha презентовала оригинальные концептуальные электробайки. Их презентовали автосалоне в Токио, сообщает сайт Rideapart.

На стенде Yamaha показали компактные и простые электрические трицикл, квадроцикл и мотовездеход с нестандартным дизайном. Все они оснащены съемными аккумуляторными батареями с зарядных станций Honda Mobile Power Pack e.

Мотовездеход класса UTV Yamaha C160 — компактная капсула на колесах, которая похожа на уменьшенный электропикап Tesla Cybertruck. Он отличается рубленым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Крыша Yamaha C160 складывается.

Фото: Yamaha | Yamaha C160

Yamaha C682 — полноприводный квадроцикл с минималистским дизайном. Он напоминает бревно на колесах и оснащен оригинальными круглыми фарами и фонарями.

Yamaha C682
Фото: Yamaha

Yamaha C294 — нестандартный трехколесный электробайк с большим грузовым отсеком спереди. Кузов создал из дерева японский производитель мебели Futaba Furniture и при необходимости внутрь можно установить детское кресло.

Yamaha C294
Фото: Yamaha
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