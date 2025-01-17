«Белые халаты»: Медиков в Беларуси на 20% меньше, чем утверждает официальная статистика 2 17.01.2025, 9:05

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Информация «для народа» и для «внутреннего пользования» различается.

Официальная статистика завысила число врачей и медсестер в Беларуси не менее чем на 20%, утверждает инициатива «Белые халаты».

Подчеркивается, что Минздрав перестал представлять «публичную и внятную» информацию о количестве медиков с конца 2022 года. С тех пор узнать эти цифры удавалось благодаря косвенным данным, оговоркам чиновников и свидетельствам людей внутри системы.

Последние расчеты показывали, что общая численность врачей-специалистов в Беларуси может составлять порядка 38 тысяч человек.

При этом информация «для народа» и для «внутреннего пользования» различается. Согласно данным Белстата, представленным в июне 2023 года, на конец 2022 года в Беларуси насчитывалось 55,1 тысячи врачей-специалистов, из которых только 48 тысяч — практикующих, и 124,6 тысячи — средних медработников.

В июне 2024 года Белстат отрапортовал о растущей обеспеченности населения медицинскими кадрами: в 2023 году в Беларуси насчитывалось 48,7 тысячи практикующих врачей (рост на 1,9%) и 125 тысячи средних медицинских работников (рост на 0,8%).

А по информации из документов для внутреннего пользования в 2023 году насчитывалось 41,2 тысячи врачей-специалистов и 99,4 тысячи средних медработников. Эти данные также согласуются с теми, которые «Белые халаты» получили расчетным путем в своем отчете о количестве медицинских работников.

«Таким образом, при поверхностном анализе у нас есть все основания полагать, что Белстат в своем отчете завысил укомплектованность медицинскими кадрами не менее чем на 7562 врача-специалиста и не менее чем на 25 621 среднего медицинского работника. То есть примерно на 20%», — утверждает инициатива.

Кроме того, даже в документах Минздрава для внутреннего пользования оценка количества медиков в стране противоречива: в одних цифра больше, а в других — меньше.

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