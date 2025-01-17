«Путин ждет особого приглашения» 2 17.01.2025, 9:14

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В Кремле раскрыли детали относительно переговоров с Трампом.

В Кремле уверены, что именно от Трампа должны исходить инициативы провести разговор с Путиным.

В РФ завили, что обычно приглашение к разговору или встрече делает глава правительства или президент, именно поэтому там и ждут, когда Трамп вступит в должность главы США.

Такое заявление пропагандистским СМИ сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что якобы Путин не сидит без дела и не ждет, когда с ним свяжется Вашингтон, информирует ресурс «Диалог.UA».

Со слов Ушакова, в Кремле ждут, когда Трамп наконец-то войдет в Овальный кабинет Белого дома, только тогда они начнут следить за его действиями касательно звонка Путину и вопросов окончания войны.

При этом, со слов Ушакова, команда Трампа пока не выходила на связь с Москвой относительно возможной встречи с Путиным.

Изначально диалог будет проведен в закрытом режиме между администрацией Путина и Белого дома. Только после этого за дело возьмутся дипломаты.

Также Ушаков заявил, что в Кремле действительно ждут каких-то сигналов из Вашингтона о готовности провести диалог.

Кремль к такому развитию событий готов, как и готов выслушать позицию Трампа по войне в Украине.

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