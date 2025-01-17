В Беларуси перекрыли международный канал поставки фальшивых долларов

В Беларуси перекрыли международный канал поставки фальшивых долларов1
- 17.01.2025, 9:16
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Задержали двух жителей Пинска.
По подозрению в попытке сбыта фальшивых купюр в Минской области задержали двух жителей Пинска, сообщили в МВД.
Одному задержанному 42 года, второму — 47 лет. По версии МВД, несколько месяцев они занимались сбытом поддельных денег, которые «через третьих лиц приобретались в Турции и в некоторых странах Европейского Союза, затем транзитом через Россию ввозились на территорию нашей страны».
«При них обнаружены и изъяты фальшивые банкноты на общую сумму около 35 тысяч долларов», — сообщили в МВД.
Следователями возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
«Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы, а также проверяется причастность задержанных к совершению уже зарегистрированных на территории Беларуси преступлений», — добавили в ведомстве.