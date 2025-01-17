Ракета Starship Илона Маска взорвалась во время тестового полета 17.01.2025, 9:34

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Через 8,5 минут после запуска.

Ракета Starship компании SpaceX Илона Маска взорвалась во время седьмого испытательного полета. Это первый с 2023 года случай, когда SpaceX не удалось вывести корабль на заданную траекторию – в ноябре 2023 года SpaceX потеряла корабль примерно через восемь минут после запуска.

Как пишет Bloomberg, ракета стартовала на объекте SpaceX Starbase в Техасе в 16:37 по местному времени в четверг. Предполагалось, что она попытается достичь околоорбитальных скоростей и выведет на орбиту 10 имитаторов космических аппаратов. Это была первая попытка ракеты вывести груз в космос.

Но чуть менее чем через 8,5 минут после начала миссии SpaceX потеряла связь со Starship. Комментаторы запуска заявили, что аппарат «потерялся».

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

Позже Илон Маск опубликовал на своей странице в X видео с падающими с неба обломками, заявив, что «успех неопределен, но развлечение гарантировано».

В более позднем посте Маск сказал, что предварительно причиной аварии стала утечка кислорода/топлива.

В то же время SpaceX удалось вернуть на обратно на Землю нижнюю часть ракеты.

Обломки ракеты упали в Атлантику. При этом Федеральное управление гражданской авиации заявило, что было вынуждено изменить маршруты самолетов в этом районе.

«Коммерческие рейсы, выполняемые JetBlue Airways Corp. и American Airlines Group Inc., были вынуждены принять меры, чтобы избежать последствий», - пишет Bloomberg.

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